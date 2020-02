Pfungstadt

Pfungstadt setzt Verhandlungen mit Brauerei-Investor aus

06.02.2020, 09:32 Uhr | dpa

Die Stadt Pfungstadt hat die Verhandlungen über einen Grundstücksverkauf an den potenziellen Investor für die angeschlagene Traditionsbrauerei Pfungstädter ausgesetzt. So gebe es bislang keine belastbare Einigung zwischen dem Investor und der Brauerei, teilte die südhessische Kommune mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Auf dem städtischen Gelände des 2014 geschlossenen Schwimmbades sollte nach den bisherigen Plänen eine neue, moderne Brauerei entstehen. Die alte soll abgerissen, auf dem Gelände dann ein Wohn- und Stadtquartier errichtet werden. Die Pläne sind in der Stadt im Kreis Darmstadt-Dieburg umstritten.

In den Verhandlungen mit dem Investor will Pfungstadt zudem festlegen, dass das Grundstück wieder an die Kommune zurückfällt, sollte es nicht zum Neubau der Brauerei kommen. Diese Bereitschaft fehle aber beim Investor. Auch stehe der geforderte Finanzierungsnachweis für den Grundstückserwerb noch aus. "Die Entwicklung zeigt, dass ein für alle Seiten erfolgreicher Abschluss offenbar in weite Ferne gerückt ist."