Kulmbach

Buben besprühen Parkhaus mit Graffitis

06.02.2020, 09:57 Uhr | dpa

Zwei besonders junge Sprüher haben sich mit Graffitis in einem Parkhaus im oberfränkischen Kulmbach verkünstelt. Die 11 und 13 Jahre alten Buben hätten mehrere Ebenen sowie den Aufzug mit roter und blauer Farbe besprüht, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Taten wurden am Mittwoch von Kameras des Parkhauses aufgezeichnet. Dadurch hätten die Kinder ermittelt werden können.