Rostock

Zwei Großgewinne bei Mittwochslotto in Greifswald

06.02.2020, 12:50 Uhr | dpa

Gleich zwei Lottospieler aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald können sich nach der Ziehung der Mittwochszahlen über Großgewinne freuen. Einer der beiden hatte die sechs richtigen Zahlen getippt, bei der Superzahl lag er allerdings daneben, wie die Lotto-Gesellschaft am Donnerstag berichtete. Trotzdem ist er nun um gut 434 000 Euro reicher. Der zweite Glückspilz hatte in der Zusatzlotterie Super6 die richtigen Zahlen auf seinem Schein und gewann damit 100 000 Euro. In diesem Jahr habe es damit bereits drei Großgewinne in Mecklenburg-Vorpommern gegeben.