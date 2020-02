Wiesbaden

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung nach Busunfall

06.02.2020, 12:53 Uhr | dpa

Nach dem schweren Busunfall am Wiesbadener Hauptbahnhof mit einem Toten und mehreren Verletzten hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen zwei Busfahrer aufgenommen. Es bestehe der Verdacht eines Bedienungsfehlers, sagte ein Sprecher der Behörde am Donnerstag in Wiesbaden. Die Ermittlungen liefen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung. Zuvor hatten Medien berichtet, dass sich bei den Männern um den Fahrer des Unfallbusses und den Lenker handele, der das Fahrzeug beim Fahrerwechsel übergeben habe.

Die Zeugenvernehmungen seien mittlerweile abgeschlossen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Es fehle noch das Sachverständigengutachten für weitere Erkenntnisse zum Unfallhergang. Ein 85-jähriger Mann war bei dem schweren Unfall im November vergangenen Jahres gestorben, dazu gab es mehr als 20 Verletzte.