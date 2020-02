Bassum

51-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

06.02.2020, 18:56 Uhr | dpa

Ein 51 Jahre alter Autofahrer ist im Kreis Diepholz mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der Mann verunglückte am Donnerstag auf der Bundesstraße 51 an der Abfahrt Nordwohlde, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war er aus ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur immer weiter nach links geraten, bis der Wagen frontal mit dem Baum kollidierte. Ersthelfer zogen den Fahrer aus dem Auto und versorgten ihn, unter ihnen ein Sanitäter. Trotz Wiederbelebung durch die Rettungskräfte starb der Autofahrer noch an der Unfallstelle. Die B51 wurde vorübergehend voll gesperrt. Die Polizei schließt gesundheitliche Gründe als Unfallursache nicht aus.