Augsburg

Augsburg im Freitagsspiel bei Eintracht Frankfurt gefordert

07.02.2020, 01:45 Uhr | dpa

Der FC Augsburg will nach seinem ersten Bundesligasieg in diesem Jahr gleich nachlegen. Nach dem Erfolg gegen Werder Bremen tritt die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt heute bei Eintracht Frankfurt an. "Das wird eine Riesenaufgabe für uns", sagte der Schweizer Coach. Die Frankfurter sind seit der Winterpause ungeschlagen und gewannen dabei drei ihrer vier Pflichtspiele. Offen ist bei den Hessen, ob Mittelfeldspieler Sebastian Rode nach einer Stirnverletzung eingesetzt werden kann. Bei den Augsburgern dürfte Tomas Koubek nach einer Grippe ins Tor zurückkehren. Er wurde zuletzt von Andreas Luthe vertreten.