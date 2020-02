Mühlhausen/Thüringen

Müntzer-Denkmal in Mühlhausen kehrt an alten Platz zurück

07.02.2020, 01:56 Uhr | dpa

Nach der beendeten Sanierung der Stadtmauer in Mühlhausen kehrt das Müntzer-Denkmal heute an seinen angestammten Platz zurück. Es erinnert seit 1957 an die Mühlhäuser Jahre des Predigers und Bauernkriegsführers Thomas Müntzer.

Das Denkmal war vor zwei Jahren abgebaut und eingelagert worden, um es vor Schaden während der Sanierung der historischen Mauer zu schützen. Diese ist nun wieder komplett aufgebaut. Das einsturzgefährdete Mauerwerk war auf einem 28 Meter langen Abschnitt für rund 1,5 Millionen Euro erneuert worden.