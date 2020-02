Stolzenau

Unfallfahrer erwischt 22-Jährigen zweimal und flüchtet

07.02.2020, 10:08 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa (Quelle: dpa)

Gleich zweimal hintereinander ist ein 22-Jähriger in Steyerberg im Landkreis Nienburg Opfer von Unfallfluchten geworden. Die Fälle hingen vermutlich zusammen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Am Donnerstagabend der 22-Jährige den Angaben zufolge mit seiner Mutter auf einer Straße kurz vor Steyerberg mit dem Auto gehalten, weil es dort zu einem Wildunfall gekommen war. Der junge Mann zog demnach gerade ein totes Reh von der Straße, als sich ein Auto in Schlangenlinien der Unfallstelle näherte. Der Wagen habe den am Fahrbahnrand gehenden 22-Jährigen touchiert, der dabei leicht verletzt wurde - und sei weitergefahren.

Die Mutter sei schließlich mit ihrem Sohn nach Hause gefahren, wo dieser einen kurzen Spaziergang mit zwei Hunden der Familie gemacht habe. Dabei sei der gleiche Wagen wie zuvor mit hoher Geschwindigkeit um eine Kurve gefahren. Der 22-Jährige habe zur Seite springen müssen, um nicht überfahren zu werden. Das Auto sei dem Mann dennoch über den Fuß gefahren. Erneut erlitt der 22-Jährige nur leichte Verletzungen. Die Polizei suchte nach Zeugen.