Aurich

Fußgänger von Auto angefahren: Lebensgefährlich verletzt

07.02.2020, 10:08 Uhr | dpa

Bei einem schweren Unfall in Aurich hat ein 52 Jahre alter Fußgänger lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ein 41 Jahre alter Autofahrer sei am Donnerstagabend in Richtung Leer unterwegs gewesen, als der Fußgänger die Straße betrat, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 52-Jährige wollte zu einem wartenden Auto. Er wurde von dem Wagen des 41-Jährigen erfasst und lebensgefährlich verletzt. Per Rettungshubschrauber kam er ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Straße wurde zwischenzeitlich gesperrt.