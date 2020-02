Sellin

Postauto ohne Fahrer rollt Straße in Sellin hinab

07.02.2020, 10:21 Uhr | dpa

Ein fahrerloses Postauto ist in Sellin auf der Insel Rügen eine abschüssige Straße hinabgerollt und gegen einen Zaun geprallt. Dabei sei am Donnerstag ein Schaden von 12 000 Euro am Fahrzeug und an der Grundstücksbegrenzung entstanden, teilte die Polizei am Freitag mit. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der 33-jährige Fahrer habe sein Fahrzeug abgestellt, ohne es ausreichend zu sichern, und habe die Post ausgetragen. Der Transporter musste abgeschleppt werden.