Neuer Zeiss-Campus in Jena: bis zu 350 Millionen Euro Kosten

07.02.2020, 10:36 Uhr | dpa

Der Optik-Konzern Zeiss muss für seinen neuen Jenaer Hochtechnologie-Campus tiefer in die Kasse greifen. Waren bisher rund 300 Millionen Euro an Kosten geplant, werde nun mit 350 Millionen Euro gerechnet, sagte ein Konzernsprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Damit bestätigte er entsprechende Medienberichte. Die höheren Kosten resultierten nicht aus höheren Baupreisen, sondern aus Investitionen in die technische Ausstattung. Der Neubau soll die Jenaer Zeiss-Standorte vereinigen und bis zu 2500 Mitarbeitern Platz bieten. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant, der Umzug soll im Jahr darauf erfolgen.