Kössen

53-Jähriger stirbt bei Skiunfall in Österreich

07.02.2020, 19:38 Uhr | dpa

Ein 53 Jahre alter Deutscher ist bei einem Skiunfall in Tirol gestorben. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, krachte der Mann aus Thüringen im Skigebiet Kössen unweit der deutsch-österreichischen Grenze mit einem 14 Jahre alten Skifahrer aus Österreich zusammen. Der Mann, der mit Angehörigen unterwegs war, erlitt dabei ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und musste reanimiert werden. Letztlich starb er aber noch an der Unfallstelle. Der 14-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus in Kufstein gebracht.