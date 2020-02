Granada

Eastsides Xiaona Shan im Halbfinale bei Spanish Open

07.02.2020, 20:35 Uhr | dpa

Xiaona Shan vom TTC Berlin Eastside hat bei den Spanish Open im Tischtennis in Granada das Halbfinale in der Einzelkonkurrenz erreicht. Nach Siegen gegen die Russin Kristina Kasanzewa (4:0) und Landsfrau Yuan Wan (Bingen/4:1) gewann sie am Freitagabend im Viertelfinale gegen die Japanerin Saki Shibata nach 1:2-Satzrückstand mit 4:2. Shan trifft nun in der Vorschlussrunde am Samstag auf Xiaoxin Yang aus Monaco.

Bei dem mit 40 000 US-Dollar dotierten Turnier der Challenger Series ist die 37-jährige Wahlberlinerin chinesischer Herkunft im Einzel an Nummer 5 gesetzt. Klubkollegin Nina Mittelham hatte als Nummer 1 der Setzliste überraschend schon in der zweiten Runde gegen die Tschechin Katerina Tomanovska 1:4 verloren.