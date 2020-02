Duisburg

Braunschweig holt Unentschieden gegen Ex-Trainer

07.02.2020, 21:12 Uhr | dpa

Eintracht Braunschweig hat in der 3. Fußball-Liga einen Punkt beim Tabellenführer MSV Duisburg geholt. Durch das 1:1 (1:0) beim Verein ihres langjährigen Trainers Torsten Lieberknecht kam die Eintracht am Freitagabend jedoch nicht wieder entscheidend näher an die Aufstiegsplätze heran.

Abwehrspieler Robin Ziegele brachte die Braunschweiger in der 44. Minute in Führung. Ahmet Engin (74.) gelang vor 14 849 Zuschauern aber noch der verdiente Ausgleich für den MSV.

"Wir nehmen den Punkt dankend mit", sagte Braunschweigs Kapitän Bernd Nehrig. "Wir haben in den letzten Wochen keine guten Leistungen gezeigt. Das war heute wieder so etwas wie ein Boden in dem Fass. Damit können wir zufrieden sein."

Der Spitzenreiter war lange Zeit die dominierende Mannschaft und hatte auch deutlich mehr Chancen. Für die nun seit sechs Spielen sieglosen Niedersachsen vergab Merveille Biankadi in der 85. Minute die Möglichkeit zum Sieg. "Braunschweig hat extrem tief gestanden. Das habe ich so nicht erwartet. Das zeigt den Respekt, den sie vor uns hatten", sagte der frühere Eintracht-Coach Lieberknecht.