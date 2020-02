Duisburg

MSV Duisburg kassiert Rückschlag im Aufstiegsrennen

07.02.2020, 21:14 Uhr | dpa

Die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg haben im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht trennte sich zum Auftakt des 23. Spieltags am Freitagabend von Eintracht Braunschweig nur 1:1 (0:1). Robin Ziegele hatte die Gäste aus Niedersachsen in der 44. Minute in Führung geschossen, ehe Ahmet Engin den Duisburger Ausgleich erzielte (74.).

Mit nun 44 Punkten steht der MSV vorerst weiter an der Tabellenspitze. Der zweitplatzierte FC Ingolstadt kann allerdings mit einem Sieg bei den Würzburger Kickers am Sonntag (14.00 Uhr/Magentasport) noch vorbeiziehen. Braunschweig wartet seit dem 17. Spieltag auf einen Erfolg und bleibt zunächst Fünfter.

Für Lieberknecht war es eine besondere Partie. Von 2008 bis 2018 stand der 46 Jahre alte Fußball-Lehrer 371-mal an der Braunschweiger Seitenlinie.