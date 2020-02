Saarbrücken

Eine Festnahme bei Razzia in Saarbrücken

08.02.2020, 09:10 Uhr | dpa

Bei einer Razzia in einer Shisha-Bar, zwei Kiosken und mehreren Wohnungen in Saarbrücken ist am Freitagabend ein 33-Jähriger festgenommen worden. Bei ihm wurde "eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln gefunden, wie die Polizei mitteilte. Rund 60 Einsatzkräfte hatten am Abend demnach zeitgleich die Gebäude durchsucht. Auslöser waren Ermittlungen nach einem "tumultartigen Angriff" von etwa 15 Menschen auf eine Shisha-Bar im Januar in Saarbrücken, bei dem ein Mann attackiert und Einrichtungsgegenstände zertrümmert wurden. Ein weiterer Angriff, bei dem im Januar ein 34-Jähriger mit einem Messer verletzt wurde, soll mit der Tat in Zusammenhang stehen. Ob gegen weitere Menschen ermittelt wird, war zunächst unklar.