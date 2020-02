Großseifen

Feuer im Westerwald: Familie in Klinik

08.02.2020, 09:13 Uhr | dpa

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Großseifen im Westerwald sind ein Kind und seine Eltern verletzt worden. Sie atmeten giftiges Rauchgas ein und kamen in eine Klinik, wie die Polizei weiter mitteilte. Das Feuer war am späten Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Ein Baby, das ebenfalls im Haus war, wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.