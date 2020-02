Saarbrücken

Brennendes Auto rollt weg: Fahrer zu Boden geschleudert

08.02.2020, 09:13 Uhr | dpa

Ein brennendes und bergab rollendes Auto hat in Saarbrücken einen Mann erfasst und zu Boden geschleudert. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 68-Jährige seinen Wagen am Freitag nach einem technischen Defekt angehalten und war ausgestiegen. Nur wenig später stand das Auto in Flammen und rollte eine abschüssige Straße herab. Bei dem Versuch, sein Fahrzeug aufzuhalten, wurde der Mann zu Boden geschleudert, wobei er sich verletzte. Das brennende Auto krachte 30 Meter weiter in ein geparktes Fahrzeug und einen Anhänger, konnte dann aber gelöscht werden.