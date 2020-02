Neuwied

Ein Toter bei Autounfall nahe Neuwied

08.02.2020, 10:13 Uhr | dpa

Bei einem schweren Autounfall nahe Neuwied ist ein Mensch tödlich verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, waren vermutlich zwei Wagen in den Unfall am Freitagabend verwickelt. Die Bundesstraße 256 war gesperrt. Ob es auch Verletzte gab, konnte die Polizei in der Nacht zunächst nicht sagen.