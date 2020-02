Offenbach am Main

Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwetter wegen "Sabine"

08.02.2020, 10:22 Uhr | dpa

Wegen des Orkantiefs "Sabine" hat der Deutsche Wetterdienst vor möglichem Unwetter gewarnt. Von Sonntag, 16.00 Uhr, bis Montag, 6.00 Uhr, würden verbreitet Sturmböen und schwere Sturmböen bis Stärke 10 erwartet, teilte der DWD am Samstag in Potsdam mit. In Verbindung mit Gewittern seien in der Nacht zu Montag auch orkanartige Böen bis Stärke 12 wahrscheinlich. Sturmböen könne es bis in den Dienstag hinein geben.

Die Vorabinformation weise auf eine potenzielle Unwetterlage hin, betonten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst. Akute Unwetterwarnungen würden zeitnah herausgegeben.