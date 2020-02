Dresden

Semperopernball 2020 endete erst am Morgen

08.02.2020, 11:54 Uhr | dpa

Auch beim 15. Dresdner Semperopernball wurde durchgefeiert bis zum Morgen. Die letzten Gäste gingen um 5.00 Uhr, als in der Fledermaus-Bar das Licht angeschaltet wurde, wie ein Ballsprecher am Samstag sagte. Man sei zufrieden mit der Ausgabe 2020, die im Vorfeld vom Eklat um den Ballorden für Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi überschattet war.

In dem zum Ballsaal umgebauten Opernhaus amüsierten sich den Angaben nach 2500 Gäste und auch beim SemperOpenairball auf dem Theaterplatz "war super Stimmung". Das zeige, was der Ball den Dresdnern bedeute. Allerdings waren diesmal weniger Menschen als in den Vorjahren zu dem eintrittsfreien Spektakel mit Feuerwerk gekommen, Luftaufnahmen zeigten deutliche Lücken. Nach Polizeiangaben waren es rund 5000.

Die Demonstration im Zuge des 1. SeifenOpernBalls, dem satirischen Protest gegen die Ehrung von Al-Sisi, mit etwa 220 und eine Mahnwache von Amnesty International mit zwei Dutzend Teilnehmern blieben laut Polizei-Fazit friedlich. Insgesamt waren 130 Beamte im Einsatz.