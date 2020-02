Großseifen

Feuer im Westerwald: Familie zeitweise in Klinik

08.02.2020, 17:39 Uhr | dpa

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Großseifen im Westerwald sind ein sechs Jahre altes Kind und dessen Eltern leicht verletzt worden. Die Familie war über Nacht zur Beobachtung in eine Klinik gebracht worden, weil sie giftiges Rauchgas eingeatmet hatten, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Das ein Jahr alte Baby der Familie, das ebenfalls im Haus war, wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Im Laufe des Tages konnte die Familie die Klinik verlassen.

Das Feuer war am späten Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Es gebe keine Hinweise auf Brandstiftung. Möglicherweise sei Asche aus einem Ofen in ein falsches Gefäß gefüllt worden, sagte der Sprecher.