Bestensee

Volleyball-Siegesserie der Netzhoppers endet gegen Frankfurt

08.02.2020, 20:12 Uhr | dpa

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben ihren Höhenflug in der Volleyball-Bundesliga nicht fortgesetzt. Die Brandenburger unterlagen den United Volleys Frankfurt am Samstag mit 0:3 (18:25, 18:25, 23:25) und mussten sich nach zuvor drei Siegen nacheinander erstmals wieder geschlagen geben. Vor 537 Zuschauern in der Landkost-Arena von Bestensee benötigten die Gäste nur 71 Minuten für ihren ungefährdeten Erfolg. Die Netzhoppers hatten zuletzt zehn Punkte aus vier Spielen geholt und dabei sogar einen überraschenden Erfolg gegen den früheren Serienmeister VfB Friedrichshafen geholt.