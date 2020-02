Greven

Ein Toter und drei Verletzte bei Autounfall im Münsterland

09.02.2020, 08:51 Uhr | dpa

Bei einem schweren Autounfall im Münsterland ist nahe Greven ein 17-Jähriger tödlich verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Wagen am Samstagabend von der Bundesstraße 219 abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der 17-Jährige starb wenig später. Der 19-Jährige am Steuer und zwei weitere Autoinsassen erlitten schwere Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus.