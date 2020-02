Rostock

Orang-Utan-Weibchen Dinda starb an Dickdarmentzündung

09.02.2020, 10:19 Uhr | dpa

Das am Donnerstag überraschend gestorbene Orang-Utan-Weibchen Dinda ist einer akuten schweren Dickdarmentzündung erlegen. Das ergab die Obduktion des 13 Jahre alten Tiers durch Wissenschaftler der Universitätsmedizin Rostock, wie der Zoo der Hansestadt am Wochenende mitteilte. Derartige akute Krankheitsverläufe wie bei Dinda seien zwar selten, träten aber vereinzelt immer wieder auf.

Dinda, die ein zweijähriges Junges hatte, litt seit Sonntag vor einer Woche an gesundheitlichen Problemen. Am Mittwoch verschlechterte sich ihr Zustand rapide, in der Nacht zu Donnerstag verendete das Tier. Die kleine LinTang müsse sich jetzt ohne ihre Mutter in ihrer Gruppe zurechtfinden, hieß es. Ihr gehe es gut.

Trotz der Trauer um Dinda gibt es auch positive Aussichten für den Zoo. Noch im Februar, spätestens aber März oder April soll die Orang-Utan-Gruppe wieder Zuwachs bekommen. Dann nämlich soll das 43 Jahre alte, schwangere Weibchen Sunda zum sechsten Mal Mutter werden.