Unbekannte schlagen Frau auf Nachhauseweg ins Gesicht

09.02.2020, 10:31 Uhr | dpa

Auf dem Nachhauseweg von einem Lokal ist eine Frau in Altenburg angegriffen worden. Zwei unbekannte Männer attackierten die 27-Jährige plötzlich und scheinbar grundlos und schlugen ihr mehrfach brutal ins Gesicht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau habe sich kurz wehren und zur nahe gelegenen Polizeidienststelle flüchten können. Nach dem Vorfall kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Sonntag ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung.