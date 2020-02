Gräfenroda

Ausstellung zu Hermann Brill: Kämpfer für Demokratie

09.02.2020, 17:19 Uhr | dpa

Am 125. Geburtstag des SPD-Politikers Hermann Brill (1895-1959) ist in Gräfenroda am Sonntag eine Ausstellung über den ersten Thüringer Regierungspräsidenten eröffnet worden. 25 Tafeln dokumentieren das Wirken des SPD-Politikers, der am 9. Februar 1895 als Sohn eines Schneidermeisters in dem Ort im heutigen Ilm-Kreis geboren wurde.

Die Ausstellung fällt in eine politisch bewegte Zeit. Am Mittwoch war mit dem Thüringer FDP-Politiker Thomas Kemmerich erstmals bundesweit ein Ministerpräsident mit Stimmen der AfD ins Amt gewählt geworden. Die Ausstellungseröffnung am Sonntag war gut besucht, auch die frühere Finanzministerin Heike Taubert (SPD) war unter den Gästen.

Brill habe lange vor der Machtübernahme Hitlers gegen die Nationalsozialisten gekämpft, sagte Irina Mohr, Leiterin des Thüringer Landesbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung. "Er würde auch heute deutliche Signale gegen Rechtsextremisten setzen." Die Friedrich-Ebert-Stiftung veranstaltet die Ausstellung.

Brill war während des Nationalsozialismus unter anderem im Konzentrationslager Buchenwald inhaftiert. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als Thüringen zunächst unter amerikanischer Besatzung stand, wurde er erster Regierungspräsident des Landes. Unter der sowjetischen Besatzung verlor er das Amt und floh nach Hessen. Er war dort Staatssekretär, später SPD-Bundestagsabgeordneter. Die Ausstellung soll bis zum 23. Februar in Gräfenroda gezeigt werden, danach zieht sie weiter nach Gotha und Erfurt.