Winterrieden

Motorradfahrer gerät in Graben und stirbt

09.02.2020, 17:26 Uhr | dpa

Ein 64-Jähriger Motorradfahrer ist in Schwaben in einen Graben geraten und gestorben. Der Mann kam am Sonntagnachmittag bei Winterrieden (Landkreis Unterallgäu) aus noch unklarer Ursache von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Ein Ersthelfer fand den 64-Jährigen. Dieser starb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung oder einen technischen Defekt gebe es bislang nicht, hieß es.