Wernigerode

Sturm "Sabine" fegt durch Sachsen-Anhalt: Behinderungen

09.02.2020, 18:18 Uhr | dpa

Die Sachsen-Anhalter müssen sich auf sehr stürmische Tage einstellen. Bereits von Sonntagabend an galt für das Flachland eine amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor orkanartigen Böen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Der erste Höhepunkt war laut einem DWD-Sprecher in der Nacht zu Montag erwartet worden. "Nicht überall erreicht der Wind Orkanstärke, aber Geschwindigkeiten von 100 Kilometern pro Stunde gibt es eigentlich überall." Die Warnung galt zunächst bis Montagmorgen (08.00 Uhr).

Auf dem Brocken brauste der Wind am Sonntagnachmittag bereits mit extremen Orkanböen von bis zu 156 Kilometern pro Stunde hinweg. Laut DWD sind bis zu 180 Kilometer pro Stunde möglich. Trotz dieser gefährlichen Windgeschwindigkeiten waren am Sonntag Menschen auf dem Brocken unterwegs und warfen sich in den Wind. Der Wetterdienst riet, Aufenthalte im Freien möglichst zu vermeiden und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Am Montag ist mit weiteren kräftigen Böen bis ins Flachland zu rechnen.

Bereits am Sonntagnachmittag sorgte der auffrischende Sturm für Behinderungen. Mehrere Bundesstraßen wurden durch umgestürzte Bäume blockiert. Der Verkehrswarndienst meldete solche Behinderungen etwa für die Bundesstraße 185 bei Aschersleben und Bernburg im Salzlandkreis, die Bundesstraße 189 bei Dolle im Bördekreis oder die Bundesstraße 27 bei Blankenburg im Harz.

Zwischenzeitlich blockierte ein umgestürzter Baum auch die Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Dessau. Ein Intercity in Richtung Leipzig steckte fest und konnte nur mit 50 Minuten Verspätung weiterfahren. Auch die Strecke Magdeburg-Potsdam war laut Bahn zwischenzeitlich gesperrt. Die Deutsche Bahn kündigte am Sonntagabend an, den Fernverkehr nach und nach einzustellen.

Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) dünnten aus Sicherheitsgründen ihren Fahrplan deutlich aus. Seit Sonntagmittag ist der Betrieb der Brockenbahn eingestellt. Am Montag sollen nur in Thüringen Bahnen des Unternehmens unterwegs sein. Geplant sei, am Dienstag mit Dieselloks die Strecke zu befahren und mögliche Schäden zu beseitigen, sagte HSB-Sprecher Dirk Bahnsen.

"Bei den Windgeschwindigkeiten müssen wir mit umgestürzten Bäumen rechnen." Als Sturmtief "Friederike" Anfang 2018 mit ähnlichem Tempo über den Harz hinwegzog, mussten Bahnsen zufolge auf dem gesamten Streckennetz rund 650 Bäume von den Gleisen geräumt werden. Fahrgäste könnten sich online jederzeit über Fahrplanänderungen informieren.

Wegen des Sturms entschied sich in Halle unter anderem der Bergzoo dafür, vorzeitig zu schließen. Am Montag will der Tierpark gar nicht öffnen. Das Theater in Halle sagte wegen der Unwetterwarnung die Vorstellung von "Die Benennung der Tiere" ab.