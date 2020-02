Ramstein-Miesenbach

Betrunkener Fahrer flüchtet mit Tempo 180 vor der Polizei

09.02.2020, 21:54 Uhr | dpa

Nach einer Verfolgungsjagd hat die Polizei in der Nähe von Kaiserslautern einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 25-Jährige war nach Angaben der Beamten am Sonntag zeitweise mit Tempo 180 über die Autobahn 6 gerast, um einer Verkehrskontrolle zu entkommen. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, konnte der Mann rund 13 Kilometer weiter am Autobahnkreuz Landstuhl gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,86 Promille. Seinen Führerschein ist der 25-Jährige aus dem saarländischen Homburg nun los, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Andere Verkehrsteilnehmer wurden laut Polizei nicht gefährdet.