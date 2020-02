Potsdam

Kein Tesla-Dienstwagen in Brandenburger Regierung geplant

10.02.2020, 05:46 Uhr | dpa

Ein Tesla als Dienstwagen ist von der Brandenburger Landesregierung bisher nicht in Planung. Derzeit sei unter den Fahrzeugen, die der Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen beschaffe, kein Fahrzeug der Marke Tesla, erklärte der Sprecher des Finanzministeriums, Ingo Decker, in Potsdam. "Was die Zukunft bringt, wird sich zeigen." Die Kriterien für die Beschaffung seien die gestellten Anforderungen und die Wirtschaftlichkeit. Der US-Elektroautobauer Tesla will ab Sommer 2021 in Grünheide (Kreis Oder-Spree) E-Autos produzieren. Die Berliner Senatoren und Staatssekretäre können seit Mitte Januar Teslas "Model 3" aus einer Bestellliste mit möglichen Dienstautos wählen.