Böen mit mehr als 140 Kilometer pro Stunde in Hessen

10.02.2020, 08:38 Uhr | dpa

Orkantief "Sabine" hat in Hessen für Böen mit Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 140 Kilometer pro Stunde gesorgt. Auf der Wasserkuppe, dem höchsten Berg des Bundeslandes, seien am frühen Montagmorgen 145 km/h gemessen worden, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Noch heftiger wehte es demnach auf dem Feldberg im Schwarzwald, wo Spitzengeschwindigkeiten von 177 Kilometer pro Stunde registriert wurden. Auf dem Brocken im Harz gab es Böen von 171 Stundenkilometern. Bei Stürmen wie "Sabine" werden laut DWD meist auf den Bergen die Spitzengeschwindigkeiten gemessen.