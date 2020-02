Trotz Sturms: Fähren zu vier Inseln fahren am Montag

10.02.2020, 10:13 Uhr | dpa

Der Fährverkehr zu den ostfriesischen Inseln ist wegen des Sturmtiefs am Montag weiter behindert: Wangerooge, Langeoog, Baltrum und Helgoland sind derzeit nicht per Schiff zu erreichen. Das sagten Sprecher der Reedereien am Montag. Die Inseln Borkum, Norderney, Spiekeroog und Juist werden dagegen weiter angefahren, hieß es von den Fährgesellschaften. Ein Sprecherin der AG Ems, die von Emden aus nach Borkum übersetzt, sagte am Morgen: "Es ist noch ein bisschen windig, aber der Fährverkehr findet statt."