Bernburg (Saale)

Erstes Sondierungsgespräch zwischen Ameos und Verdi

10.02.2020, 11:43 Uhr | dpa

Teilnehmer der Abschlusskundgebung einer Großdemonstration der Gewerkschaft Verdi protestieren auf dem Alten Markt in Magdeburg für Tarifverträge an den Ameos-Krankenhäusern. Foto: Ronny Hartmann/dpa (Quelle: dpa)

Bewegung im Tarifkonflikt an den bestreikten Ameos-Kliniken: Am Dienstagnachmittag wollen der Krankenhausbetreiber und die Gewerkschaft Verdi zu einem ersten Sondierungsgespräch zusammenkommen. Das Treffen gehe auf eine Initiative des Landrats des Salzlandkreises, Markus Bauer, zurück, bestätigten beide Seiten am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

"Ich habe beide Verhandlungsparteien ins Landratsamt eingeladen, weil es keine weiteren Eskalationsstufen geben darf", sagte der Sozialdemokrat. Er betonte jedoch, dass er kein Mandat hat, um in den Gesprächen eine aktive Rolle zu übernehmen.

An den Ameos-Kliniken in Staßfurt, Bernburg, Aschersleben, Schönebeck (alle Salzlandkreis) und Haldensleben (Börde) laufen seit 27. Januar unbefristete Streiks. Ärztinnen, Ärzte sowie Pflegerinnen und Pfleger wollen damit einen Tarifvertrag und eine deutlich bessere Bezahlung durchsetzen. Ameos hat Tarifverhandlungen bisher stets abgelehnt, sich vergangene Woche nach einem Gespräch mit Bauer aber unter bestimmten Voraussetzungen zu Gesprächen bereiterklärt.