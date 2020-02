Dresden

FDP-Politiker Baum: Mehr Widerstand gegen Demagogen nötig

10.02.2020, 12:55 Uhr | dpa

Aus dem "Beben" in Thüringen ist aus Sicht des FDP-Politikers und früheren Bundesinnenministers Gerhart Baum eine wichtige Schlussfolgerung zu ziehen: "Wir müssen noch entschiedener Widerstand leisten gegen die politischen Demagogen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Am vergangenen Mittwoch war sein Parteikollege Thomas Kemmerich im Erfurter Landtag mit den Stimmen der AfD-Fraktion von Björn Höcke zum Ministerpräsidenten gewählt worden.

"Die letzte Woche war keine gute Woche für die Demokratie", stellte Baum fest. Die sei nach wie vor stark in Deutschland - noch. "Aber die Rechtsextremisten dürfen nicht unterschätzt werden, wie man das in der Weimarer Republik lange getan hat." Sorge macht Baum, dass es ja nicht nur die AfD ist, deren Zahlen man durch Wahlergebnisse messen könne. "Es kommt aus der Mitte der Gesellschaft, dass manche dieser Thesen eben auch beklatscht werden von Leuten, die möglicherweise AfD gar nicht wählen."

Eines sei allerdings klar: "Die AfD ist jetzt wirklich entzaubert in den Augen vieler Leute. Es besteht jetzt durchaus die Hoffnung, dass die Verteidigung der Demokratie gegen die Rechten jetzt intensiver wird, dass die Leute aufgewacht sind." Es sei auch eine größere Sensibilität dafür denkbar, dass Rechtsextremismus ungleich gefährlicher ist als Linksextremismus. Letzteres besagten alle Berichte der Sicherheitsbehörden und politischen Analysen. Der Rechtsextremismus sitze mittlerweile "in den Parlamenten von Rügen bis Berchtesgaden".