Bad Ems

Zahl der Einwohner in Rheinland-Pfalz erneut gestiegen

10.02.2020, 13:12 Uhr | dpa

Zum achten Mal in Folge ist die Zahl der Rheinland-Pfälzer gestiegen. Ende vergangenen Jahres lebten in dem Bundesland rund 4 093 300 Menschen, wie das Statistische Landesamt am Montag in Bad Ems mitteilte. Insgesamt seien rund 8500 neue Einwohner im Vergleich zum Vorjahr dazu gekommen. Damit sei eine neue Rekordzahl erreicht worden. Die Daten sind nach Angaben der Statistiker noch vorläufig.

Der Grund für die gestiegene Einwohnerzahl: "Es zogen abermals deutlich mehr Personen nach Rheinland-Pfalz als das Land verließen." Die Differenz liege bei schätzungsweise 20 000 Menschen. Gleichzeitig seien über 10 000 Rheinland-Pfälzer mehr gestorben als geboren wurden.

Tendenziell wuchs die Bevölkerung im vergangenen Jahr in den kreisfreien Städten stärker als in den Landkreisen. In den Städten habe es schätzungsweise 5,9 Prozent oder rund 60 100 mehr Einwohner gegeben. "Mit Ludwigshafen und Mainz verbuchten zwei Städte am Rhein die höchsten Zugewinne." Dort habe das Plus bei 9,3 und 9,1 Prozent gelegen.

Bei den Landkreisen verzeichneten die Statistiker Zugewinne in 15 Fällen und eine geringere Bevölkerung in neun Fällen. Die Landkreise hätten insgesamt einen Zuwachs von 1,5 Prozent oder 43 400 Menschen gehabt. Mehr Menschen hätten beispielsweise im Rhein-Pfalz-Kreis (5,3 Prozent) und weniger im Kreis Südwestpfalz (minus 3,6 Prozent) gewohnt.