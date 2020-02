Werder (Havel)

Umfrage: Baumblütenfest in Höfen und Gärten

10.02.2020, 22:33 Uhr | dpa

Familiär, persönlich und direkt in den Höfen und Gärten: So soll laut einer Bürgerbefragung künftig das Baumblütenfest in Werder (Havel) gefeiert werden. Dazu seien dezentrale Veranstaltungen gewünscht, sagte Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) am Montag. An der Befragung hatten sich knapp 5300 Menschen beteiligt. "Es ist eine klare Ansage an die Stadt, wie es mit dem Baumblütenfest weitergehen soll", betonte Saß.

Werder hatte das Baumblütenfest mit 140-jähriger Tradition im vergangenen Dezember zunächst abgesagt. Grund war ein erfolglos zu Ende gegangenes Vergabeverfahren. Immer wieder hatte es Ausschreitungen und Körperverletzungen auf dem Fest gegeben. Jugendliche waren etwa aus Berlin angereist, um dort besonders viel Alkohol zu trinken. 2021 soll es nun einen neuen Ablauf geben. In diesem Jahr wird zur Zeit der Baumblüte in Gärten und Obsthöfen gefeiert - vom 25. April bis zum 3. Mai.

Die Besucher wollen in den Gärten mit Freunden unter blühenden Bäumen sitzen und guten Obstwein zu trinken, wie die Umfrage ergab. Für die künftigen Feste wünschen sie sich etwa ein Mehrwegbechersystem und gratis Trinkwasser. Zudem sollen regionale Unternehmen und Künstler bevorzugt sowie ansässige Gastronomen eingebunden werden. Vereine der Stadt oder ein stadteigener Betrieb sollen das Fest organisieren.

In drei Workshops können die Werderaner nun weiter über die Vorschläge beraten. Am Ende soll ein Konzept entstehen, das von den Stadtverordneten beschlossen werden muss.