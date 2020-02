Gießen

Bahnverkehr in Hessen größtenteils stabil

11.02.2020, 07:14 Uhr | dpa

Eine Regionalbahn fährt in einen Hauptbahnhof ein. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Bahnverkehr in Hessen läuft nach den Einschränkungen wegen des Sturmtiefs "Sabine" größtenteils wieder stabil. "Vereinzelt kann es aber noch zu Ausfällen und Verspätungen kommen", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstagmorgen. Dies gelte für den Fern- und den Regionalverkehr.

Einzelne Schäden hat das Sturmtief dennoch hinterlassen. Züge auf der Schnellstrecke Frankfurt-Köln können laut Bahnsprecherin zurzeit noch nicht im Bahnhof Limburg-Süd halten. Dort hatte sich am Montag ein Teil des Daches gelöst und droht nun einzustürzen, wie die Sprecherin sagte.

Auch der Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV) weist auf seiner Internetseite auf einzelne Ausfälle hin. In der Nähe des Bahnhofs Neustadt liege ein Baum im Gleis, so dass dort Ersatzbusse verkehrten. In Königstein im Taunus (Hochtaunuskreis) kann es den Angaben zufolge zu Verspätungen und Ausfällen im Busverkehr kommen. "Grund sind Straßensperrungen aus Sicherheitsgründen und wegen Sturmschäden", teilte das Unternehmen mit.