Schwerin

Ferienkalender des Landesjugendrings mit über 100 Angeboten

11.02.2020, 13:27 Uhr | dpa

Das Wort "Ferien" wird am mit Kreide auf einer Tafel in einer Schule geschrieben. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/Archivbild/Illustration/dpa (Quelle: dpa)

Über 100 Angebote vom Reiter- bis zum Kreativcamp hat der Landesjugendring jetzt in seinem Ferienkalender 2020 im Internet (www.ljrmv.de) veröffentlicht. An den 164 Durchgängen der 44 Träger können bis zu 4500 Kinder und Jugendliche teilnehmen, wie der Landesjugendring am Dienstag in Schwerin mitteilte.

Für bedürftige Kinder stehen den Angaben zufolge 30 000 Euro aus dem Fonds "Kinder brauchen Ferien" des Landesjugendrings bereit. Je Kind könnten bis zu 150 Euro Unterstützung gewährt werden, der Antrag müsse über den Veranstalter gestellt werden. Eltern sollten Träger ansprechen. Für den Preis gibt es zum Beispiel bereits ein Sommermediencamp in Wismar vom 22. bis 26. Juni oder ein Matrosenlager auf dem Jugendschiff Likedeeler in Rostock-Schmarl vom 12. bis 17. Juli. Ein Mädchencamp im Kreativzentrum Eggesin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) vom 19. bis 24. Juli kostet laut Ferienkalender 120 Euro, ein Wassersportcamp in Dranske auf Rügen vom 23. bis 31. Juli 349 Euro.