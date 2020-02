Oberwesel

Rotes Kreuz will klamme Loreley-Kliniken nicht übernehmen

11.02.2020, 13:29 Uhr | dpa

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) will nicht einen Mehrheitsanteil an den klammen Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel übernehmen. Beigetragen zu dieser Entscheidung hätten nach einer intensiven Prüfung die Gutachten zweier Beratungsinstitute und die "eigene Einschätzung der Möglichkeiten für einen dauerhaften wirtschaftlichen Betrieb der Kliniken", teilte der Geschäftsführer der DRK Trägergesellschaft Süd-West, Bernd Decker, am Dienstag mit. Zuvor hatten "Rhein-Zeitung" und SWR darüber berichtet.

Decker verwies unter anderem auf die "zunehmend unsägliche Entscheidungen und Vorgaben der Bundesgesundheitspolitik". Zudem wolle sich die DRK Trägergesellschaft Süd-West auf ihre geplante Zusammenlegung der Kliniken in Altenkirchen und Hachenburg im Westerwald konzentrieren.

Der christliche Haupteigentümer der Loreley-Kliniken, der Krankenhaus- und Altenheimkonzern Marienhaus, hatte im vergangenen Jahr überraschend seinen Rückzug angekündigt und viel Protest hervorgerufen. Die übrigen Gesellschafter, die neue Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein sowie die Kleinstädte St. Goar und Oberwesel, suchen nun weiter nach einem Investor.