Wesseling

Kiloweise Drogen bei Durchsuchungen entdeckt: Festnahmen

11.02.2020, 15:19 Uhr | dpa

Die Polizei hat bei Wohnungsdurchsuchungen in Wesseling und Rösrath etliche Kilo Drogen sichergestellt und zwei Tatverdächtige festgenommen. Der Verkaufswert des entdeckten Rauschgifts liege im sechsstelligen Bereich, erklärte die Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis am Dienstag. Bereits am vergangenen Donnerstag seien die drei Wohnungen und das Auto eines Tatverdächtigen durchsucht worden. Dabei fanden die Beamten mehr als 5000 Ecstasy-Tabletten, rund elf Kilogramm Amphetamin und diverse andere Drogen. Die beiden polizeibekannten Männer im Alter von 25 und 39 Jahren kamen in Untersuchungshaft.