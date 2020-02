Delmenhorst

Tönnjes verkauft Millionen Nummernschilder nach Paraguay

11.02.2020, 16:19 Uhr | dpa

Der niedersächsische Kennzeichenhersteller Tönnjes stattet rund 2,3 Millionen Fahrzeuge in Paraguay mit neuen Nummernschildern aus. "Seit dem Projektstart Ende des vergangenen Jahres wurden bisher mehrere Hunderttausend Schilder produziert und ausgeliefert", sagte eine Sprecherin des Unternehmens aus Delmenhorst am Dienstag, als Tönnjes die Zusammenarbeit mit den paraguayischen Verkehrsbehörden bekanntgab.

Nötig sei die Umstellung von alten auf neuen Kennzeichen bei allen Fahrzeugen in Paraguay durch Vorgaben des Mercosur, des gemeinsamen Binnenmarktes mehrerer südamerikanischer Länder. Demnach müssen Fahrzeuge in Mercosur-Ländern von 2023 an spezielle Sicherheitskennzeichen mit Wasserzeichen, digitaler Signatur und reflektierender Folie tragen. Tönnjes liefert nach eigenen Angaben bereits an andere Länder des Mercosur, wie etwa nach Brasilien oder Argentinien.