Potsdam

Polizei sucht Täter nach Raub an 17-Jährigem

11.02.2020, 18:46 Uhr | dpa

Zwei Unbekannte haben einen 17-Jährigen im Potsdamer Stadtteil Am Stern ausgeraubt. Die Täter hätten den Jugendlichen in der Nähe des Johannes-Kepler-Platzes erst dazu aufgefordert, ihnen sein Handy zu geben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als dieser sich weigerte, schlugen die Täter auf ihn ein, bis er zu Boden ging und das Bewusstsein verlor, hieß es weiter. Als das Opfer wieder zu sich kam, fehlten Handy und Bauchtasche. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und ermittelt wegen schweren Raubes.