Elfjähriges Kind will Straße überqueren: Schwer verletzt

11.02.2020, 21:09 Uhr | dpa

Ein elfjähriges Kind ist am Dienstag im Kreis

Birkenfeld von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte es in Brücken eine Straße überqueren und übersah ein abbiegendes Auto. Die Fahrerin des Wagens lenkte ihren Wagen demnach noch auf die Gegenfahrbahn, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Das Kind kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, die Fahrerin erlitt einen Schock.