Ludwigshafen am Rhein

Staatsphilharmonie informiert über Konzert zum 100-Jährigen

12.02.2020, 02:28 Uhr | dpa

Vor der offiziellen Feier zum 100-jährigen Bestehen der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz gibt Intendant Beat Fehlmann heute Nachmittag Einblicke in Geschichte und Zukunft des Orchesters. Zu dem Treffen im Pfalzbau in Ludwigshafen werden auch Chefdirigent Michael Francis und Kulturminister Konrad Wolf (SPD) erwartet. Die offizielle Feier findet an diesem Samstag (15.2.) mit einem Konzert in Landau statt.

Das Orchester gibt heute Nachmittag im Pfalzbau bei einer Probe einen Eindruck vom geplanten Auftritt. In Landau erklingt unter anderem die "Schicksalssinfonie" von Ludwig van Beethoven.