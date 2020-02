Offenbach am Main

Schnee und Frost in Hessen: Glätteunfälle im Hochtaunus

12.02.2020, 08:56 Uhr | dpa

Autofahrer in Hessen müssen sich am Mittwochmorgen vielerorts auf glatte Straßen einstellen. Vor allem oberhalb von 200 bis 400 Metern bestehe durch leichten Schneefall und überfrierende Nässe Glättegefahr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte.

Vor allem im Hochtaunuskreis sorgte die plötzliche Glätte in der Nacht bereits für Unfälle. Auf der B8 bei Glashütten (Hochtaunus) verlor am Dienstagabend ein Autofahrer die Kontrolle über sein Auto und rutschte in den Straßengraben. Drei Mitfahrer wurden dabei leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Auch in Weilrod (Hochtaunus) kam am Abend eine Autofahrerin in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Auto kam auf einer Wiese zum Stehen. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt. Einer 30 Jahre alten Autofahrerin wurde die Glätte am frühen Morgen in Schmitten (Hochtaunus) zum Verhängnis. Sie rutschte mit ihrem Auto in ein geparktes Auto.

Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes sind auch im Laufe des Mittwochs in Lagen oberhalb von etwa 400-600 Metern noch einzelne Schneeschauer möglich. In tieferen Lagen bleibe es wechselhaft mit Regen und Graupelschauern. Die Höchsttemperaturen erreichen laut der Vorhersage 5 bis 9 Grad, in den Hochlagen des Berglandes 0 bis 4 Grad. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte zwischen 2 und 0 Grad, im Bergland -1 bis -3 Grad. Der DWD warnt auch in den tieferen Lagen vor Glätte durch überfrierende Nässe. Bei wechselhaftem Wetter und vereinzelt stürmischen Böen im Bergland erreichen die Höchsttemperaturen am Donnerstag 5 bis 9 Grad, im Bergland um 2 Grad.