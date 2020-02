Darmstadt

Gegen frühere ASB-Mitarbeiter Ermittlungen wegen Untreue

12.02.2020, 12:16 Uhr | dpa

Neben den Ermittlungen gegen die Arbeiterwohlfahrt stehen auch Ex-Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Hessen unter dem Verdacht der Untreue. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden ermittelt gegen fünf frühere ASB-Beschäftigte. Das Verfahren läuft einer Sprecherin der Behörde zufolge seit 2016. "Da sind noch umfangreiche Daten auszuwerten." Hintergrund sind zu hohe Abrechnungen für elf Kindertagesstätten in den Gemeinden Taunusstein, Eltville, Geisenheim, Hünstetten und Schlangenbad. Für den ASB ist der Vorfall "vollumfänglich abgeschlossen". Landesgeschäftsführer Matz Mattern sagte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch: "Die Schäden sind inklusive Zinsen zurückgezahlt." Zuvor hatte hessenschau.de berichtet.