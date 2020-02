Wiesbaden

Millionen-Zuschuss vom Land für Bahn-Unterführung in Hanau

12.02.2020, 12:18 Uhr | dpa

Der geplante Bau der Nordmainischen S-Bahn kündigt sich in Hanau mit millionenschweren Bauprojekten an. Das Land Hessen unterstützt die Stadt mit 5,7 Millionen Euro bei der Beseitigung des Bahnübergangs an der Frankfurt Landstraße. Weitere sieben Millionen Euro leistet das Land als Vorschuss, um den Beginn der Arbeiten zu ermöglichen, wie Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.

Der Bahnübergang soll für rund 22 Millionen Euro durch eine 150 Meter lange Straßenunterführung ersetzt werden und voraussichtlich bis Dezember 2023 fertiggestellt sein. Laut Gesetz verteilen sich die Kosten zu je einem Drittel auf den Bund, die Bahn und die Stadt Hanau. Vom Anteil der Stadt übernimmt das Land 80 Prozent.

Die Beseitigung des Bahnübergang sei dringend erforderlich, weil aktuell bereits die Schranken die Hälfte der Zeit geschlossen seien. Mit den geplanten zwei zusätzlichen S-Bahn-Gleisen werde der Verkehr noch weiter zunehmen.

Die Nordmainische S-Bahn soll Hanau von 2028 an im 15-Minuten-Takt mit der Frankfurter Innenstadt verbinden. "Sie ist eine wichtige Erweiterung des überlasteten Schienennetzes im Rhein-Main-Raum", sagte Al-Wazir. Das Schienenbauprojekt befindet sich derzeit im sogenannten Planfeststellungsverfahren.