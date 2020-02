Worms

Schauspieler Eisermann würdigt Vilsmaier

12.02.2020, 15:36 Uhr | dpa

Schauspieler André Eisermann (52) hat den gestorbenen Regisseur, Kameramann und Produzenten Joseph Vilsmaier als imposante Persönlichkeit gewürdigt. "Von allen Naturereignissen, die mir in meinem Leben begegnet sind, war keines so gewaltig, so unvorhersehbar und von brodelnder Energie geladen wie Joseph Vilsmaier es war", sagte Eisermann am Mittwoch in Worms. "Er scheute weder Feuer noch Eis. Kein Berg war ihm zu hoch, keine Wolke zu weit entfernt, um sie nicht mit seiner Kamera einzufangen."

Eisermann hat mit Vilsmaier die vielfach preisgekrönte Literaturverfilmung "Schlafes Bruder" (1995) gedreht. "Die Dreharbeiten waren immer auch existenzbedrohliche Dreharbeiten, denn sein Streben nach Authentizität kannte wenig Grenzen - eigentlich gar keine", meinte er. Vilsmaier habe seine Schauspieler immer mitgenommen, auch in die menschenfeindlichsten Regionen der Erde. "Es war immer auch ein Abenteuer. Er wird mir fehlen", sagte Eisermann. Vilsmaier war am Dienstag im Alter von 81 Jahren gestorben.