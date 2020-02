Potsdam

IHK: Firmen für Auslandsgeschäfte handlungsfähiger machen

12.02.2020, 15:51 Uhr | dpa

Die Wirtschaft in Brandenburg fordert von der Landesregierung bessere Rahmenbedingungen für Unternehmen, die Geschäfte in der EU machen. Bei der Eröffnung einer Außenwirtschaftskonferenz an der Industrie- und Handelskammer Potsdam nannte IHK-Präsident Peter Heydenbluth drei zentrale Handlungsfelder: Passgenaue Finanzierungsinstrumente für kleine und mittlere Unternehmen, ein Abbau bürokratischer Hürden sowie der Einsatz für einen starken Binnenmarkt mit offenen Grenzen.

Heydenbluth zufolge gibt es in Brandenburg ein großes Potenzial, was den Export angeht. Das Land nehme aber nur den drittletzten Platz im Bundesländervergleich ein, was nicht so bleiben dürfe. "Gerade deshalb erwarten unsere Unternehmen nun auch eine zügige Umsetzung der Versprechen aus dem Koalitionsvertrag."

Acht der zehn wichtigsten Exportländer von Waren "Made in Brandenburg" liegen nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in der Europäischen Union, knapp zwei Drittel der Ausfuhren gehen in EU-Länder.